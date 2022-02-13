Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края 13 февраля

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 13 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показатели заболеваемости по ковиду в районах Кубани разнятся. За минувшие сутки данные обновились - цифры вновь выросли. За сутки заразились еще 3852 человека.

- Среди зараженных - 449 детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края. - Самому маленькому заболевшему - всего 8 дней. Инфекция подтвердилась также у 103-летнего пациента.

Отметим, что на Кубани есть территории, где эпидситуация нормальная, там нет большого ежесуточного прироста инфицированных. Однако внимание санитарных врачей приковано к так называемым красным зонам, где темпы заражения стремительно растут.

В списке с наибольшим приростом зараженных за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 2435 человек. Второе место – у Новороссийска (490 положительных тестов на ковид). Третий по заразности – Тихрецкий район: 175 новых случаев инфицирования.

В Тимашевском районе зафксировано 111 заболевших. А тем временем Сочи, обычно находившийся на втором месте, опустился на пятую позицию - 87 новых пациентов.