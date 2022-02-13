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Здоровье13 февраля 2022 11:26

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 13 февраля выросло на 9

На Кубани число умерших с COVID-19 выросло до 10198
Евгения СОРОКА
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Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 13 февраля резко выросло.

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 13 февраля резко выросло.

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодарском крае статистика по умершим с COVID-19 продолжает расти. По последним данным, с начала пандемии в регионе скончались уже 10198 жителей. Только за последние сутки жертвами коронавируса стали 9 человек. Большинство людей, которые скончались, - тяжелые пациенты ковидных госпиталей, у которых были сопотствующие патологии.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 5621 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 3103 жителя, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - 103 пациента находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, шесть человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением терапевтов проходят лечение 60765 жителей Кубани, в их числе с подтвержденным диагнозом – 51594.