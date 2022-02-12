Родители мальчика со СМА из Краснодара будут через суд добиваться лечения «Золгенсмой»

Родители Вовы Сологуба будут через суд добиваться назначения лечения. Фото: личный архив семьи ребенка

Родители маленького Вовы Сологуба решили через суд добиваться разрешения ввести их ребенку самый дорогой медицинский препарат в мире – «Золгенсма». Интересы семьи будет представлять один из известных краснодарских адвокатов – Алексей Аванесян. Он уже встретился со своими клиентами и обсудил будущую стратегию.

- Изучив документы, пришел к выводу, что заключения консилиумов врачей, согласно которым Володя якобы не подходит по критериям отбора детей для проведения генозаместительной терапии, являются обычными и бессовестными отписками, подлежащими отмене. Подадим жалобу в Генпрокуратуру и иск в суд. По большому кругу, короче, - написал Алексей Аванесян в своем аккаунте.

Аванесян подчеркнул, что интересы больного ребенка будет представлять pro bono, то есть на безвозмездной основе.

История Вовы Сологуба получила широкую огласку в начале февраля, после того как медицинский консилиум отказал мальчику с диагнозом спинальная мышечная атрофия в лечение препаратом, деньги на который собирали всем миром.