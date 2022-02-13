В отношении владельцев заведений были составлены материалы. Фото: instagram.com/dps_kk

В Краснодаре оштрафуют владельцев двух кальянных и ресторана за работу после полуночи. Об этом сообщили сотрудники департамента потребсферы края.

В регионе действует режим повышенной готовности. Из-за риска распространия коронавируса все заведения на территории края должны заканчивать работу в 23:00, а кальянные и вовсе запрещены. Но далеко не все объекты соблюдают действующие ограничения. Нарушителей выявили во время рейда.

- После полуночи работали кальянная APACHE на улице Фрунзе, кальян-баре ZONE на улице Восточно-Кругликовской, а также в ресторан Central Park 22 на улице Чапаева, - уточняют «КП» - Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. - В заведениях оказывались услуги по курению кальянов.

В итоге на руководителей объектов составили протоколы, им придется заплатить штраф.