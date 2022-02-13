СК заканчивает расследование уголовного дела по маньяку, убивавшего хозяев арендованных квартир. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осужденный на пожизненное маньяк сознался в убийстве трех жителей Сочи. Речь идет об Андрее Головачеве - киллере из Коми. Первые преступления он совершил в далеком 1996 году у себя на родине. Его жертвами стали - знакомые, с которыми он повздорил. Тогда сам убийца был членом преступной группировки, многие знали его по прозвищу "Шварц".

"Серийник" действовал по одной и той же схеме - снимал квартиру, жестоко расправлялся с хозяином, а затем уезжал в другой регион. Фото: ГСУ СУР по Московской области

В 1999 году на какое-то время он осел в Александрове Владимирской области. Там он убил хозяина комнаты, которую арендовал. После совершения очередного убийства Головачева поймали и в мае 2003 года приговорили к пожизненному лишению свободы. Однако лишь сейчас спустя почти 20 лет выяснилось, что он причастен к расправе над тремя жителями Сочи.

Как оказалось, в Краснодарском крае он скрывался в конце 90-х, когда совершил очередное преступление. В сочинском поселке Дагомыс он сумел арендовать комнату у женщины. Позднее он убил хозяйку, под руку попался и ее 25-летний сын. А позже киллер избавился от девушки, которая сдала ему квартиру в поселке Хоста. Подробности этих преступлений сейчас выясняют следователи.

По мнению экспертов, преступником двигала лишь жажда крови — маньяк не грабил, не насиловал.