Умер известный кубанский хирург Виктор Алпеев. Фото: Илья СМИРНОВ

Умер известный кубанский хирург Виктор Алпеев. Это один из опытнейших врачей Лабинского района. Более сорока лет жизни медик отдал хирургии. Всего же на благо земляков он проработал 42 года.

Коллеги Виктора Николаевича отмечают, что он был предан выбранному делу и профессии, был отзывчивым, чутким и неравнодушным человеком. Кроме того, он обладал огромным опытом работы, которым щедро делился.

Жизнь талантливого врача оборвалась 12 февраля. Причина смерти хиругра не уточняется.

«Комсомолка» выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Алпеева.