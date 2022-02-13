Хозяева квартиры пошли проверять свою жилплощадь и обнаружили в ней тело умершего квартиранта.

В Сочи мужчину с ножевым ранением нашли мертвым в съемной квартире. Об этом «КП» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», хозяин квартиры в многоэтажке на улице Чехова пошел проверять свою жилплощадь. Арендовавший жилье мужчина не выходил на связь больше недели, потому владелец решил узнать, что случилось. Когда вошел в квартиру, то обнаружил следы крови. А позднее увидел мертвого мужчину с ножевым ранением.

- 32-летний мужчина родом из Верхней Пыжмы Свердловской области. В Сочи квартиру снимал один, с соседями не общался. А с родственниками, как и с владельцем жилья, не общался с 1 февраля, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства происшествия выясняются.