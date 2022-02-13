В Анапе тушат крупный пожар в 17-этажном доме

На месте ЧП работают спасатели. Фото: кадр из видео.

В Анапе тушат крупный пожар. Как стало известно, загорелась квартира на 17 этаже в жилом комплекс на Владимирской, 154. Пожару присвоен повышенный ранг пожара. На месте работают спасатели.

- В 11:16 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что горит квартира на 17 этаже. Площадь возгорания - 60 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Проведена разведка звеном газодымозащитной службы.

К ликвидации пожара задействовали 17 человек личного состава, пять единиц техники.

О пострадавших пока не сообщается. Причины возгорания уточняются.