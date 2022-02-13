Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Карта Кубани13 февраля 2022 9:52

В Анапе тушат крупный пожар в 17-этажном доме

О пострадавших пока не сообщается
Евгения СОРОКА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На месте ЧП работают спасатели. Фото: кадр из видео.

На месте ЧП работают спасатели. Фото: кадр из видео.

В Анапе тушат крупный пожар. Как стало известно, загорелась квартира на 17 этаже в жилом комплекс на Владимирской, 154. Пожару присвоен повышенный ранг пожара. На месте работают спасатели.

- В 11:16 по прибытию к месту первых пожарных подразделений установлено, что горит квартира на 17 этаже. Площадь возгорания - 60 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Проведена разведка звеном газодымозащитной службы.

К ликвидации пожара задействовали 17 человек личного состава, пять единиц техники.

О пострадавших пока не сообщается. Причины возгорания уточняются.