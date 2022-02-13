Зимними видами спорта на Кубани занимаются более 2,5 тысяч детей. Фото: администрации края.

В Краснодарском крае юные спортсмены начинают тренировки с юных лет. Для этого в регионе созданы все условия. Только зимними видами спорта на Кубани занимаются более 2,5 тысяч детей.

- Олимпийских игры в Сочи сыграли большую роль в развитии кубанского спорта, – написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Главное наследие — современная инфраструктура. Трамплины, санно-бобслейный комплекс, горнолыжные трассы.

По словам главы региона, важно, что сегодня олимпийские объекты не пустуют.

- Там активно тренируются спортсмены, которые регулярно завоевывают призовые места на международных соревнованиях, - добавляет губернатор.

На Олимпиаде в Пекине кубанцы представляют страну в пяти видах спорта — бобслей, керлинг, прыжки с трамплина, фристайл и бег на коньках. Ночью 13 февраля в Сочи встретили триумфатора Олимпиады в прыжках с трамплина Ирмы Махини. Она помогла завоевать "серебро".