Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На Кубани из горящего гостевого дома эвакуировали 35 человек. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщается, огонь вспыхнул в гостевом доме «Куршевель» в Гуамке Апшеронского района.

- Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Однако спасатели посчитали, что необходимо эвакуировать людей. Всего вывели на улицу 35 человек.

- В 11:10 возгорание полностью погасили, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - К ликвидации последствий пожара привлекались от РСЧС 16 человек, четыре единицы техники.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В результате пожара пострадавших нет.

- Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, - добавляют в краевом ГУ МЧС.