После смерти Владимира Богданова следователи назначили проведение комплекса экспертиз.

В Сочи следователи проводят проверку по факту смерти рэпера из Хакасии Владимира Богданова. Как стало известно, 32-летнего мужчину обнаружили в одной из комнат хозяева квартиры. Они забеспокоились, когда не смогли до него дозвониться. Приехав, они открыли дверь своим ключом и нашли квартиранта мертвым.

- Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение комплекса экспертиз, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

А тем временем семья погибшего рэпера просит помощи у всех неравнодушных. Родные находятся в Абакане, откуда сам мужчина родом. Но сейчас у них нет средств, чтобы вернуть тело на родину.

- Моего сына еще не похоронили, а уже прошло 10 дней после его смерти, - пишет мама мужчины Светлана в соцсетях с просьбой о помощи. - Тело Володи находится в Сочи, а мы в Абакане. Чтобы его привезти на родину, необходима большая сумма денег. Мы собрали лишь половину нужной суммы.