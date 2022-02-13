Погибших и пострадавших нет. Фото: кадр из видео.

В Анапе потушили пожар в 17-этажном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание случилось в квартире на 17 этаже жилого комплекса. Что именно вспыхнуло в комнате, пока неизвестно. Однако пламя распространилось на площади в 60 квадратов. Спасатели провели эвакуацию 90 человек, одного - спасли. Погибших и пострадавших нет.

- В 11:53 пожару был присвоен 2 ранг, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На пожар подано 3 ствола дельта, проведена разведка 3 звеньями газодымозащитной службы.

В 12:15 пожар полностью потушен.

- К ликвидации возгорания привлекалось 38 спасателей, 11 единиц техники, - уточняют в краевом ГУ МЧС.

Погибших и пострадавших нет.