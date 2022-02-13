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Здоровье13 февраля 2022 12:40

В Краснодаре от коронавируса привито 622 подростка

Для несовершеннолетних обязательно согласие родителей
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В мэрии Краснодара заявили, что уже привиты 622 подростка.

В мэрии Краснодара заявили, что уже привиты 622 подростка.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Краснодаре от коронавируса привито 622 подростка. Об этом сообщили в администрации города.

Стоит сказать, что с начала пандемии причиной распространения коронавируса среди детей, в основном, являлись заболевшие родители. Но в этом году появился новый штамм коронавируса – «омикрон». Он, по словам медиков, поражает не столько взрослых, сколько детей. Поэтому важно защититься от опасной инфекции.

— Вакцинация подростков помогает предотвратить распространение вируса и сформировать коллективный иммунитет и защитить детей со слабым иммунитетом, - сказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Напомним, что вакцинацию проводят в детских поликлиниках. Прививку ставят после предварительного осмотра педиатром.

- Для несовершеннолетних обязательно согласие родителей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара. - С 15 лет подростки могут заполнять его самостоятельно.