Больницы Краснодарского края получили 106 кольпоскопов для выявления рака у женщин

Бинокулярный микроскоп помогает быстрее выявить тяжелое заболевание. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Больницы Краснодарского края получили кольпоскопы для выявления рака у женщин. Об этом сообщили в администрации региона.

Всего было закуплено 106 бинокулярных микроскопов с подсветкой. Колькоскопы отправили в 39 медучреждений края.

Как уточнили в минздраве Кубани, с помощью подобных микроскопов осуществляется забор биоматериала, который затем отправляют на цитологический анализ. Таким образом, благодаря подобной технике удается на ранних стадиях диагностировать доброкачественные и злокачественные патологии. А это значит, что лечение недуга будет назначено быстрее.

- Оборудование закупили по нацпроекту «Здравоохранение», - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.