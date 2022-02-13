Окончательно основополагающий градостроительный документ развития Сочи будет готов осенью 2023 года.

Жители 80 населенных пунктов Сочи внесли предложения в новый генплан. Как стало известно, закончился третий этап работы по формированию базы для главного документа города.

- Стояла задача собрать полные объективные данные о состоянии инфраструктуры Сочи, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации курорта.

Для этого учитывались как предоставленные организациями и ведомствами сведения, так и мнения горожан. В районах города проводились собрания жителей. На встречах фиксировалось мнение людей по всем вопросам.

- Сочинцы высказывали конструктивные предложения по улучшению дорожной сети, работы коммунальной и социальной сфер, — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Семен Вялкин. - Данные отправлены специалистам петербургского Научно-исследовательского института перспективного градостроительства.

После того как разработчики представят концепцию нового Генерального плана города, ее вынесут на широкое обсуждение.

- Окончательно основополагающий градостроительный документ развития Сочи до 2030 года будет готов осенью 2023 года, - добавляют власти города.