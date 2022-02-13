В Краснодарском крае 10 предприятий получили субсидии на модернизацию

Фото: администрации края.

В Краснодарском крае 10 предприятий получили субсидии. Эти деньги они могут потратить на возмещение затрат, связанных модернизацией производства. Об этом сообщают в администрации региона.

Как объяснили в администрации края, размер компенсации зависит от специфики инвестиционного проекта. Средства предоставляют на строительство и модернизацию тепличных комплексов. Кроме того, деньги можно потратить на обновление молочных животноводческих ферм, питомников, семеноводческих центров, хранилищ.

– Компании - участники нацпроекта, которые уже успешно внедряют бережливые технологии, могут пользоваться финансовыми преференциями, – сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. - Для сельхозтоваропроизводителей предусмотрен льготный инвестиционный или краткосрочный кредит. Заем выдают под реализацию бизнес-проектов.