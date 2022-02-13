С 14 февраля поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи изменит график работы

Поющий фонтан в Олимпийском парке. Фото: пресс-служба парка

Поющий фонтан в Олимпийском парке Сочи изменит график работы. По-новому он зазвучит с 14 февраля. Как сообщается, жители и гости города смогут увидеть фееричное шоу на час позже обычного.

- Теперь водная феерия будет длиться с 19:00 до 20:00, - сообщила пресс-служба администрации Олимпийского парка.

Напомним, вход бесплатный, шоу поющего фонтана может увидеть любой желающий.

Кстати, еще летом изменился репертуар. В понедельник люди могут услышать русскую классику, по вторникам — саундтреки к известным кинофильмам, по средам — венские вальсы. По четвергам фонтан танцует под мировые поп-хиты, а по пятницам здесь включают произведения великих композиторов.

- В субботу там играет российская популярная музыка, а по воскресеньям территорию фонтана наполняют испанские и латиноамериканские ритмы, - говорят в администрации парка.