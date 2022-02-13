Фото: t.me/sirius_okrug

Разъезжавший по велодорожке на набережной Сириуса водитель рассказал о причинах своей выходки. Напомним, этот случай произошел в ночь на 13 февраля. Мужчина за рулем «Жигули» выехал на велосипедную дорожку и внаглую катался по ней. Маневры нарушителя запечатлели гуляющие люди. Ролик они выложили в соцсети. Видео заинтересовало полицейских, которые разыскали водителя-хулигана.

Как выяснилось, правила нарушил 28-летний мужчина. Он отказался проходить медосвидетельствование, однако правоохранителям все же рассказал о причинах своей выходки.

- Испортилось настроение, вот и решил покататься, - сказал мужчина.

Несмотря на то, что водитель в содеянном раскаялся, на него все же составили материалы.

- На него завели три административных протокола, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Сириусу.

Водитель понесет наказание за отказ от прохождения медосвидетельствования, мелкое хулиганство и нарушение расположения автомобиля на проезжей части.