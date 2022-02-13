В пса стреляли, а потом он упал в яму. Фото: dobrodom_starokorsunskaya

Полиция Краснодара разыскала мужчину, расстрелявшего пса в упор. Напомним, этот жуткий случай произошел в станице Старокорсунской. По словам очевидцев, двое мужчин расстреляли бродячего пса. Все это происходило на глазах у ребенка, которого взрослые взяли с собой. Через некоторое время пострадавшего хаски нашли в яме на стройке. Задние лапы у него были отбиты, и он полз, пока не упал в укрытие.

Как стало известно, полиция установила мужчину, стрелявшего в пса. Это 57-летний житель станицы Старокорсунской. Правоохранителям он объяснил, что заметил около своего забора пса, который в конце прошлого года загрыз в его огороде уток и индюков. Мужчина решил отомстить, зашел в дом, взял пневматическую винтовку. Тут же в дом забежал его 12- летний внук и пожаловался на бродячих собак.

- Мужчина выстрелил в хаски. С его слов, собака заскулила и убежала, - сообщил «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Винтовку у мужчины изъяли. Проводится проверка. Устанавливается вред здоровью, нанесенный псу.

А тем временем волонтерам удалось разыскать хозяйку пострадавшего хаски. Пса из приюта передали ей. Согласно рентгену, в собаку попали две пули, одна из которых застряла в позвоночнике. В ближайшее время хаски ждет дополнительное обследование в клинике.