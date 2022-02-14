Что произошло в ночь на 14 февраля в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости в Краснодарском крае.

Последний прямой эфир рэпера из Хакасии, которого нашли мертвым в съемной квартире в Сочи. За две недели до смерти Владимир Богданов провел короткий стрим в своих соцсетях.

В Сочи комиссия обследует конструкции дома, где пошли трещины из-за просадки грунта. В пункте временного проживания разместили 29 взрослых и 11 детей.

Серебряную медалистку Ирму Махиню встретили в аэропорту Сочи хлебом и солью. Триумфатор Олимпиады в прыжках с трамплина вернулась домой.

Синоптики рассказали, когда в Краснодарском крае на смену февральскому холоду придет тепло. Температурные качели продолжат менять погоду на Кубани.

Разъезжавший по велодорожке на набережной Сириуса водитель рассказал о причинах своей выходки. Сотрудники полиции задержали мужчину.