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Общество14 февраля 2022 5:15

На Кубани похитили 200 млн рублей при поставке оборудования в школы

В прокуратуре рассказали подробности уголовного дела
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Прокуратура продолжает проводить проверки

Прокуратура продолжает проводить проверки

В 2019 году поставщики вступили в преступный сговор с работником министерства образования Кубани. Предприниматель выиграл аукцион и поставил оборудование в школы региона. Но при этом техника не соответствовала спецификациям и контрактам. Ущерб составил 200 млн рублей.

- Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. По делу проходят поставщики интерактивного оборудования 48 и 53 лет и начальник отдела госзаказа минобра, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Все причастные обвиняются по статье «Мошенничество». Дело передано в суд.