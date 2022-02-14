На Кубани похитили 200 млн рублей при поставке оборудования в школы

Прокуратура продолжает проводить проверки

В 2019 году поставщики вступили в преступный сговор с работником министерства образования Кубани. Предприниматель выиграл аукцион и поставил оборудование в школы региона. Но при этом техника не соответствовала спецификациям и контрактам. Ущерб составил 200 млн рублей.

- Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств. По делу проходят поставщики интерактивного оборудования 48 и 53 лет и начальник отдела госзаказа минобра, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Все причастные обвиняются по статье «Мошенничество». Дело передано в суд.