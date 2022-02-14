Кубань стала пятой в рейтинге регионов России по качеству жизни

При составлении рейтинга учитывались 67 показателей качества жизни Фото: Галина КОПЫЛОВА

Эксперты составили рейтинг лучших регионов России по качеству жизни. При исследовании учитывали различные показатели, в том числе зарплаты, жилищные условия, демография, климат, экология и другое.

- Первое место занимает Москва, далее идут Санкт-Петербург и Московская область. Эти регионы формируют первую тройку уже несколько лет подряд. На четвертой позиции находится Татарстан. На пятой – Краснодарский край, - пишет «РИА Новости».

Аналитики отметили, что первые десять регионов рейтинга характеризуются высоким уровнем экономического развития.

– Ежегодно по всему краю мы строим и ремонтируем сотни соцобъектов, благоустраиваем парки, улучшаем коммунальную и дорожную инфраструктуру, в том числе и на сельских территориях. Поддерживаем малый бизнес и развиваем экономику. Все это, безусловно, влияет на качество жизни, – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.