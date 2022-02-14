Вода в Черном море станет комфортной для купания к концу мая

Синоптик назвал, когда Черное море на курортах Кубани станет комфортным для купания

Черное море на курортах Краснодарского края прогреется до комфортных для купания температур к концу мая. Синоптик назвал города, в которых вода потеплеет быстрее всего.

- Снежная зима на Кубани не должна помешать прогреву воды. Быстрее всего Черное море потеплеет в Сочи и Анапе. В Анапе - наименьшая глубина, а Сочи - субтропики, которые раньше прогреваются и позже остывают, - сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя центра мониторинга и прогнозирования Александра Колесника.

Средняя температура для купания в море колеблется на отметках 18-19 градусов. Стоит отметить, что уже в феврале замечены отдыхающие, которые в теплые дни не прочь окунуться в воду.