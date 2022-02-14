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Общество14 февраля 2022 5:45

Вода в Черном море станет комфортной для купания к концу мая

Такие прогнозы дал синоптик
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Синоптик назвал, когда Черное море на курортах Кубани станет комфортным для купания

Синоптик назвал, когда Черное море на курортах Кубани станет комфортным для купания

Черное море на курортах Краснодарского края прогреется до комфортных для купания температур к концу мая. Синоптик назвал города, в которых вода потеплеет быстрее всего.

- Снежная зима на Кубани не должна помешать прогреву воды. Быстрее всего Черное море потеплеет в Сочи и Анапе. В Анапе - наименьшая глубина, а Сочи - субтропики, которые раньше прогреваются и позже остывают, - сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя центра мониторинга и прогнозирования Александра Колесника.

Средняя температура для купания в море колеблется на отметках 18-19 градусов. Стоит отметить, что уже в феврале замечены отдыхающие, которые в теплые дни не прочь окунуться в воду.