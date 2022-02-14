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Общество14 февраля 2022 6:48

Синоптики назвали самый холодный и самый теплый день 14 февраля на Кубани

Весна наступит уже через две недели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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14 февраля 2022 году осадков не ожидается

14 февраля 2022 году осадков не ожидается

14 февраля в Краснодаре и крае ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 7-9 градусов.

Синоптики рассказали, в каком году был самый холодный и самый теплый день 14 февраля на Кубани.

- Самый теплый день был 14 февраля 1966 года, тогда воздух прогрелся в регионе до плюс 19,9 градуса. Самая низкая температура 14 февраля зарегистрирована в 1954 году - минус 25 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

А в прошлом году 14 февраля в 6 утра в Краснодаре было -3,7 градуса.