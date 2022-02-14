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Общество14 февраля 2022 6:59

Новым начальником Службы в городе Сочи пограничного управления ФСБ России стал Виталий Стецюк

Его представили главе города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: AlekseiKopaigorodskii

Фото: AlekseiKopaigorodskii

На рабочей встрече в администрации Сочи начальник Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю генерал-лейтенант Александр Эктов представил нового начальника Службы в Сочи. Им стал полковник Виталий Стецюк.

- Сочи — приграничный город. Здесь приоритетной задачей является безопасность жителей и гостей. Выстроенная система взаимоотношений администрации и пограничников позволяет своевременно принимать меры по выявлению и пресечению противоправных действий в пограничной зоне, - написал в Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.