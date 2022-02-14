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Общество14 февраля 2022 7:20

Пешеходный маршрут в Сочи объединит всесезонные курорты

Горные курорты объединят пешеходной связью
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи развивают горно-туристский кластер. Пешеходный маршрут планируют проложить между курортами «Красная Поляна» и «Роза Хутор».

- По проекту пешеходная тропа соединит горные курорты и железнодорожную станцию Эсто-Садок. К существующим четырем километрам променада запроектируют и построят еще три километра набережной. Через реки Мзымта и Лаура возведут мосты, – отметила заместитель главы города Инна Петухова.

Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Пешеходный маршрут будет востребован в любое время года. Он даст толчок развитию велоспорта и вдвое снизит уровень автомобилей в горном кластере.