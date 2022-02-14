Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 7:46

На Кубани приезжий похитил из сейфа работодателя 325 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по региону

В Приморско-Ахтарском районе приезжий работал по найму у предпринимателя и проживал с ним в одном доме. Когда хозяин уехал мужчина вскрыл сейф, забрал 325 тысяч рублей и скрылся.

Его задержали на вокзале в другом городе.

- Похищенные деньгами задержанный успел потратить. Его поймали на железнодорожном вокзале в Воронеже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас мужчина заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.