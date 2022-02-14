Свалки на Кубани назвали одними из самых дорогих

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Стоимость рекультивации свалок на Кубани, а также в Башкирии, Тверской и Челябинской областях выросла на 2,3 млрд рублей. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды совместно с Росприроднадзором проанализировать превышение смет самых дорогих свалок.

- Рекультивировать свалки должны в 2023 году. К этому времени власти должны оптимизировать расходы, так как средства будут выделяться из федерального бюджета в рамках запланированного, - пишет РБК.

В Краснодарском крае планируют ликвидировать полигоны в Кабардинке, Горячем Ключе, Анапе, Краснодаре, Славянске и Геленджике.