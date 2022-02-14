В Краснодаре в ДТП с тремя машинами пострадали два человека

Фото: пресс-служба ГИБДД по региону

Авария с пострадавшими произошла 13 февраля около 00:35 ночи в Краснодаре на улице Ялтинской. По предварительным данным, 27-летний водитель «Шевроле Ланос» на скорости мчался по улице, машину занесло. Авто вылетело на встречку и влетело в БМВ под управлением 30-летнего водителя. По инерции БМВ столкнулся с «Форд Фокус» под управлением 47-летнего мужчины.

Фото: пресс-служба ГИБДД по региону

- В результате ДТП водитель и 39-летняя пассажирка «Шевроле Ланос» доставлены в больницу. Другие участники аварии не пострадали, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по региону.

Фото: пресс-служба ГИБДД по региону

Известно, что виновник аварии был лишен водительского удостоверения. В настоящее время проводится проверка.