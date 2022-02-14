Краснодарский гидрометцентр опроверг информацию о 100-кратном загрязнении моря в Новороссийске Фото: t.me/kubanmeteo

Краснодарский ЦГМС опроверг информацию о 100-кратном загрязнении моря в Новороссийске. Ранее СМИ публиковали значения концентрации нефтепродуктов, превышающие норму и полученные при изучении общественными организациями. Специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды разъяснили ситуацию.

- Сведения собраны и опубликованы одной из экологических общественных организаций при обследовании в 2021 году, но опубликованные значения завышены. В Цемесской бухте мониторинг загрязнения воды осуществляется в пяти точках. Качество проверялось в апреле, мае, июле и сентябре, превышения ПДК по нефтепродуктам действительно были зафиксированы в мае и июле, - сообщили в краснодарском ЦГМС.

В то же время показатели, приводимые общественной организацией, оказались завышены в сравнении с числами специалистов ЦГМС.

- Остаются вопросы к методам измерения, которые применяют общественные организации, а также к лабораториям, выдающим это сведения. Просим доверять только официальным источникам информации, - прокомментировали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.