Две овчарки стали «участниками» футбольного матча краснодарской команды в Турции

Псы попытались влиться в игру и забрать мяч Фото: кадр из видео

Неожиданный момент произошел на футбольном матче краснодарской команды в Турции. Во время игры на поле неожиданно выбежали две овчарки. Однако задорные псы решили не только прогуляться, но и стать участниками игры.

Случай произошел накануне матча «Краснодара –2» и «Аксу» в Турции. На кадрах видео видно, как псы пытались отвлечь внимание игроков, чтобы завладеть добычей – футбольным мячом – и «забить гол». Одна из собак вовсе пыталась прогрызть его. Однако завершить дело до конца животным не удалось – игроки забрали мяч. А псы покинули место игры.

Кстати, матч завершился победой краснодарской команды. Игрокам удалось забить в ворота противника 3 гола.