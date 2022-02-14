На Кубани за сутки COVID-19 заболели 3554 человека, в том числе 217 детей

Самому младшему заболевшему исполнилось 3 дня Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 3554 человека. Среди новых пациентов насчитывается 217 детей. Самому младшему заболевшему 3 дня, самому старшему – 98 лет, сообщает оперативный штаб края.

В Краснодаре COVID-19 заразились 888 человек, в Анапе - 350, в Крымском районе - 236, в Белореченском - 222. В Тихорецком районе заболели 207 человек, в Новороссийске и Динском районе - по 129, в Красноармейском - 110, в Туапсинском – 99, в Абинском районе - 91, в Армавире - 90, в Ленинградском районе - 86, в Выселковском - 84. По 82 новых пациента - в Сочи и Славянском районе, 80 - в Геленджике, 66 - в Мостовском районе, 53 - в Усть-Лабинском, 48 - в Курганинском районе, 47 - в Лабинском.

- В Белоглинском и Успенском муниципалитетах по 42 новых заболевших, в Темрюкском – 39, в Брюховецком и Кавказском - по 38, в Приморско-Ахтарском – 32. В Северском районе получен 31 положительный результат, в Гулькевичском – 27, в Тбилисском – 24, в Новокубанском - 18, в Калининском - 13, в Отрадненском – 10. По 5 новых пациентов - в Апшеронском и Новопокровском муниципалитетах, 4 – в Крыловском, по 3 - в Кореновском и Тимашевском, один - в Староминском, - сообщили в региональном оперштабе.

За сутки в регионе скончались 12 человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 96 пациентов, 6 - на ЭКМО,