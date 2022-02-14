Оставшийся на ночь мужчина обманул жительницу Краснодара на 26 тысяч рублей на криптовалюте

В отделе полиции молодой человек признался, что похищенные деньги успел потратить на спортивные ставки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Краснодара отдала мошеннику более 25 тысяч рублей думая, что вкладывается в криптовалюту. Об этом сайту "КП"-Кубань" сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Жительница Краснодара обратилась в дежурную часть и рассказала, что ее новый знакомый в переписке предложил вложить 20 тысяч рублей в так называемую виртуальную валюту. Перевод средств осуществлялся на банковский счет приятеля. В скором времени произошла встреча у заявительницы дома, - рассказали в полиции Кубани. - Мужчина остался на ночь, а с утра женщина не обнаружила своего гостя, зато заметила пропажу 6 тысяч рублей со своего счёта.

Мужчину в итоге задержали. Им оказался 20-летний житель Сальска, ранее судимый за кражу. На него завели уголовное дело о мошенничестве.

Отметим, что наказание за данное преступление предусматривает до 5 лет лишения свободы.