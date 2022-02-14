Жителя Сочи приговорили к году колонии-поселения за использование шпионского оборудования

Подсудимый полностью признал вину Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор сочинцу, присвоившему "шпионский" Wi-Fi- регистратор в Краснодаре. Устройство предназначено для негласного получения информации - мужчину приговорили к одному году колонии-поселения. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, подсудимый увидел на одной из улиц краевого центра Wi-Fi-регистратор и решил его присвоить. В свою очередь, устройство относится к спецсредствам для негласного получения информации и предметам, не разрешенным к свободному обращению и требующим регистрации.

В зале суда мужчина полностью признал вину.

- Суд пришел к выводу признать подсудимого виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда осужденный должен следовать самостоятельно, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, судебная коллегия согласилась с судом первой инстанции и оставила приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу.