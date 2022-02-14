Мэр Краснодара потребовал пресекать гонки маршруток

Фото с камер видеонаблюдения

В Краснодаре водители маршруток часто не соблюдают скоростной режим. Из-за гонок общественного транспорта в поселке Пашковском произошло ДТП. После случившегося мэр Краснодара потребовал пресекать такое поведение шоферов – они рискуют здоровьем пассажиров и других участников движения.

- Авария в поселке Пашковском с двумя маршрутками и несколькими легковушками произошла именно из-за обгона микроавтобуса по встречной полосе. У нас что здесь, Формула- 1? Такие вещи должны пресекаться, причем жестко, - сказал глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Мэр города отметил, что к нарушителям будут применяться санкции.