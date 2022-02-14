Золото Кубка мира завоевала кубанская батутистка

Участниками стали около 60 спортсменов, 8 из них - батутисты Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Золото Кубка мира взяла кубанская батутистка. Медаль высшей пробы завоевала мастер спорта международного класса из Ейска Ирина Кундиус. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Соревнования «AGF TROPHY 2022» проходили 12-13 февраля в Баку. Участниками турнира по прыжкам на батуте стали почти 60 человек из 13 стран, из них 8 - спортсмены Кубани. Выступления проходили в двух категориях – индивидуальные и синхронные прыжки.

По результатам соревнований Ирина Кундиус набрала 53,9 балла и стала первой. Третье место в синхронных прыжках завоевала воспитанница центра олимпийской подготовки, мастер спорта Мэри Голота – она получила спецприз за лучшее техническое исполнение элементов.

- Поздравляю наших спортсменов, тренеров и всех болельщиков с очередными престижными наградами. Уже через неделю наших батутистов ждут новые соревнования. В Ярославле пройдет Кубок России и всероссийские соревнования для юниоров «Надежды России». От края там выступят 54 спортсмена, - отметил вице-губернатор региона Александр Власов.