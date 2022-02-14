На Кубани штрафуют владельцев дорог за большие ямы на проезжей части

Фото: пресс-служба ГИБДД по региону

В Краснодарском крае сотрудники дорожного надзора проверяют состояние трасс. Автоинспекторы выносят предписание на устранение нарушений и штрафуют за большие ямы.

- В Выселковском районе выявлены большие выбоины. При этом участки дорог не обозначены временными техническими средствами организации дорожного движения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

В отношении владельца дорог возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее предупреждение было вынесено за ямы на дороге в районе поселка Двубратского в Усть-Лабинском районе. Там на выбоины пожаловались на участке вдоль железнодорожного полотна.