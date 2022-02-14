Билеты на Гран-при России «Формулы-1» подорожают

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Причина увеличения цен связана с тем, что билетная программа действует с поэтапным ценообразованием. То есть чем ближе дата проведения мероприятия, тем выше стоимость билетов.

Как сообщает администрация Краснодарского края, российский этап автогонок пройдет с 23 по 26 сентября. Но зрительские трибуны будут заполнены только наполовину. Связано это с коронавирусными ограничениями, действующими в регионе.

- Нам всем бы хотелось увидеть заполненные до отказа трибуны «Сочи-Автодрома», - заявил промоутер Гран-при «Формулы-1» Алексей Титов. - Для этого необходимо, чтобы темпы вакцинации по России были высокими.

Отметим, до 28 февраля действуют текущие цены (от 4400 рублей).

Напомним, победителем «Формулы – 1» прошлого года стал Льюис Хэмилтон. Для гонщика, представляющего команду «Мерседеса», это уже 5-я победа в Гран-при России.