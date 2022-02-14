Сотрудники ДПС экстренно доставили в больницу 1,5-годовалую девочку в Сочи

Дедушка девочки поблагодарил сотрудников ДПС Фото: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи сотрудники ДПС помогли местному жителю и его внучке. Полицейские экстренно доставили ребенка, которому стало плохо, в больницу. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Случай произошел на улице Бамбуковой в Сочи. Местный житель попросил помощи у дежуривших сотрудников ДПС. Как оказалось, полуторагодовалой девочке стало плохо, ребенка необходимо было срочно доставить в больницу.

Тогда майор полиции Руслан Хасанов и старший лейтенант полиции Владимир Сагоца с помощью автомобильных проблесковых маячков и сигнала экстренно доставили ребенка в медучреждение.

- Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников девочке своевременно оказана медпомощь. Дедушка малышки поблагодарил автоинспекторам за оказанную помощь, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.