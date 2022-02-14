Ямы на дорогах в Краснодаре латают на Ставропольской, Новороссийской и Ростовском шоссе

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После аномальных снегопадов дороги Краснодара стали разрушаться. Бригады полноценно приступили к ремонтным работам в феврале, когда потеплело.

- Ремонт уже выполнен на 11 участках улиц, ещё на трёх — работы продолжаются. Сейчас бригады работают на Ставропольской, Новороссийской и Ростовском шоссе, - отметили в мэрии.

Ямочный ремонт выполнили на 1800 квадратных метрах дорог. Выбоины залатали на Атарбекова, Воровского, Рашпилевской, Калинина, Солнечной, 1-го Мая, Кореновской, Комарова, а также Северных мостах и на Тургеневском мосту. До середины марта планируется привести в порядок 15 тысяч квадратных метров дорог.