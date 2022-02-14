Шесть масштабных проектов Сочи представит на инвестфоруме

Мэр Сочи Алексей Копайгородский. Фото: администрация Сочи

На совещании под руководством Алексея Копайгородского обсудили этапы проведения главных инвестиционных проектов. Большая часть предложений связана с развитием санаторно-курортной отрасли. Объем всех вложений в город по инвестиционным проектам составляет 104,3 миллиарда рублей. Они позволят создать не менее 8 тысяч рабочих мест.

- Шесть крупных инвестиционных проектов готовим к презентации на Российском инвестиционном форуме в марте, - заявил Алексей Копайгородский в своем Telegram канале. - Их реализация — новый шаг к развитию города.

Одна из ключевой идеи проектов, это создание комплекса спа-отелей в Лазаревском районе. Крупный инвестиционный проект изменит и микрорайон Аше. Инвестром запланировано восстановление и строительство новых автодорог, озеленение прилегающих территорий, обустройство пляжей, набережной и терренкуров.

Напомним, общее число сопровождающихся проектов – 31. Общая сумма инвестиций не менее 214 миллиарда рублей. Осуществление всех инвестпроектов даст курортному городу не менее 16 тысяч рабочих мест.