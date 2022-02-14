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Общество14 февраля 2022 10:28

Новые очистные сооружения начнут строить в Каневском районе Кубани в 2022 году

Работы пройдут в станице Каневской
Светлана ОВДЕЙ
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Строительство и реконструкцию проведут в станице Каневской Фото: пресс-служба администрации региона

Строительство и реконструкцию проведут в станице Каневской Фото: пресс-служба администрации региона

Новые очистные сооружения начнут строить в Каневском районе Кубани в 2022 году. Работы, в частности, пройдут в станице Каневской. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Строительство позволит улучшить качество воды для 45 тысяч жителей. Так, здесь возведут станцию очистки, три резервуара чистой воды, дизельную электростанцию и электролизную станцию.

В том числе запланирован ремонт здания насосной станции и замена оборудования. Здесь установят новые сети ливневой канализации с резервуаром для сбора стоков, ограждение, систему сигнализации и камеры для видеонаблюдения. Всего на реализацию выделят более 500 миллионов рублей.

Завершить работы запланировано в 2023 году.

Напомним, в этом году в том числе начнут ремонт систем водоснабжения в Темрюке, станицах Крыловской и Ленинградской.