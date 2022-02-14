Бывшего следователя полиции из Ейска будут судить за сфабрикованное дело об изнасиловании

Дело направили в суд Фото из архива КП

Бывший следователь полиции и двое его знакомых из Ейска предстанут перед судом. Ранее экс-сотрудник с сообщниками сфабриковал уголовное дело об изнасиловании. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, обвиняемые решили «заработать» нелегальным способом и с помощью служебного положения. Так, 21-летний парень рассказал знакомому о намерении следователем возбудить в отношении него уголовное дело за изнасилование. За увод от якобы уголовной ответственности он попросил 700 тысяч рублей. 26-летний следователь полиции, в свою очередь, подготовил фиктивное постановление о возбуждении уголовного дела и переслал соучастнику. Тот отправил документ «фигуранту» дела.

Молодой человек, ставший жертвой мошенничества, сообщил об этом в правоохранительные органы. При передаче денег двое соучастников были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

- В ходе проведенной проверки сотрудник следственного дела ОМВД России по Ейскому району уволен со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены для рассмотрения в суд.