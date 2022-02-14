Стоимость покупки квартиры уменьшилась в Красной Поляне

В феврале 2022 года в Красной Поляне выставлено на продажу 309 квартир и апартаментов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты крупнейшего агентства недвижимости в Сочи провели исследования на рынке жилья Красной Поляны. По данным аналитиков, в сегменте квартир зафиксировано снижение цен. А вот частные дома в цене выросли почти на 60%. Результаты сравнивали с ноябрьскими показателями 2021 года.

В феврале 2022 года в Красной Поляне выставлено на продажу 309 квартир и апартаментов. С ноября 2021 года объем предложений вырос на 58,46 процента.

- В январе 2022 года спрос на покупку недвижимости в Красной Поляне резко вырос, - заявили аналитики компании.

Рост числа предложений привел к тому, что на сегодняшний день средняя цена недвижимости составляет 14,4 миллиона рублей, а стоимость за один квадратный метр составляет 311,7 тысячи рублей.

Рост числа предложений отмечен и в сегменте частных домов. В феврале 2022 года на рынке 668 лотов. Это на 58,29% больше, чем в ноябре 2021 года. При этом средняя стоимость дома в данной локации с ноября 2021 года выросла на 42,18%, достигнув отметки в 96,7 миллиона рублей.

Напомним, ранее эксперты компании заявили, что самая доступная недвижимость в Сочи продается в Лазаревском районе.