Лжецелительница за снятие порчи выманила полмиллиона рублей у клиентки на Кубани

Дело передано в суд Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лжецелительница работала в Абинске. Она оказывала услуги якобы с помощью своих сверхспособностей: снимала порчу, ставила защиту, делала обряды на удачу. На «удочку» попалась одна из местных жительниц. Чтобы снять с себя черное заклятье, она готова была отдать все нажитое.

- 50-летняя обвиняемая под предлогом снятия порчи в течение нескольких месяцев похищала у местной жительницы деньги и ювелирные изделия. Ущерб составил более 545 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы переданы в суд.