Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоОлимпиада 2022СочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 11:27

Данные с приборов электрического учета будут собираться автоматизированно

Компания МТС организует постоянный дистанционный мониторинг потребления электроэнергии в малых населенных пунктах Кубани
Василина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Проект прошел полугодовое тестирование в адыгейском ауле Афипсип. Результаты – положительные, в том числе регулярность сбора показаний и исключение утечек. Благодаря установленным приборам мониторинга компания «Россети Кубань» получила полный контроль поставок электроэнергии потребителям и снизила издержки.

Примененная технология NB-IoT позволила использовать устройства, работающие на территориях со сложным ландшафтом и недостаточным уровнем сигнала. Они полностью автономны, экономичны и способны работать до 10 лет без подзарядки.

Сейчас компания МТС работает над расширением географии по удаленному сбору данных в других малых населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгеи. Полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям о развитии систем учета электроэнергии, вступившим в силу с 2022 года.