Данные с приборов электрического учета будут собираться автоматизированно

Проект прошел полугодовое тестирование в адыгейском ауле Афипсип. Результаты – положительные, в том числе регулярность сбора показаний и исключение утечек. Благодаря установленным приборам мониторинга компания «Россети Кубань» получила полный контроль поставок электроэнергии потребителям и снизила издержки.

Примененная технология NB-IoT позволила использовать устройства, работающие на территориях со сложным ландшафтом и недостаточным уровнем сигнала. Они полностью автономны, экономичны и способны работать до 10 лет без подзарядки.

Сейчас компания МТС работает над расширением географии по удаленному сбору данных в других малых населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгеи. Полная автоматизация процесса соответствует законодательным требованиям о развитии систем учета электроэнергии, вступившим в силу с 2022 года.