Мастера Сочи прошли в финал международного конкурса ледяных скульптур

Сочинцы выполняли свою работу опираясь на промысловой календарь, найденный в Коми.

Семейная пара, Сергей и Алена Корольковы, представят на фестивале Olkhon Ice Fest ледяную скульптуру. Композиция показывает, как охотились люди в древности. Сочинцы выполняли свою работу, опираясь на промысловой календарь, найденный в Коми.

- Конкурс будет проходить с 14 по 19 февраля на Байкале у острова Ольхон, - подчеркнули организаторы мероприятия.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», соперниками сочинской пары станут семь команд из России и Монголии. Всего в отборочном этапе участвовали 45 команд, в том числе из Ирана и Казахстана. Члены оргкомитета ознакомились с 60 эскизами ледовых скульптур.

Отметим, 19 февраля подведут итоги конкурса. В этот же день будет проведена церемония награждения победителей.