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14 февраля 2022 11:33

На Кубани нашли мертвым 35-летнего мужчину, пропавшего девять дней назад

Его тело лежало недалеко от кладбища
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Причина смерти станет известна после экспертизы

Причина смерти станет известна после экспертизы

5 февраля пропал 35-летний житель Горячего Ключа. Мужчина перестал выходить на связь с родными. Ориентировки были разосланы по городу. 14 февраля его нашли мертвым.

- Тело мужчины нашли в лесу недалеко от кладбища в микрорайоне Заречье, - сообщили местные жители.

Причины и время смерти сейчас выясняются.

- Проводится проверка, на месте работает следователь, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что смерть не носит криминального характера.