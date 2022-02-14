На Кубани нашли мертвым 35-летнего мужчину, пропавшего девять дней назад

Причина смерти станет известна после экспертизы

5 февраля пропал 35-летний житель Горячего Ключа. Мужчина перестал выходить на связь с родными. Ориентировки были разосланы по городу. 14 февраля его нашли мертвым.

- Тело мужчины нашли в лесу недалеко от кладбища в микрорайоне Заречье, - сообщили местные жители.

Причины и время смерти сейчас выясняются.

- Проводится проверка, на месте работает следователь, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что смерть не носит криминального характера.