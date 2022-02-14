До 20 лет колонии грозит наркодилеру в Краснодаре

Свертки обнаружили в квартире задержанного Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодару

До 20 лет лишения свободы грозит наркодилеру в Краснодаре. Свертки с веществами полицейские обнаружили в квартире задержанного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодару.

24-летний краснодарец купил наркотики и собирался сбыть их на территории города. Правоохранители обнаружили свертки с 6,61 г марихуаны, 56,14 г гашиша и 202, 65 г мефедрона.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодару.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Апшеронском районе мужчине грозит 10 лет колонии за выращивание в доме конопли. У фигуранта также обнаружили около 2,5 кг марихуаны.