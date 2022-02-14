В Сочи загрузка отелей превышает 65%

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Сочи каждый день принимает 75 тысяч туристов. Средняя загрузка массовых средств размещения составляет 65%. На февральские праздники горнолыжные курорты примут большое количество отдыхающих.

Как удалось выяснить «КП» - Кубань», на февральские праздники загрузка гостиниц и отелей составит не менее 90%. На территории города-курорта работают 653 отеля. В сумме общее количество номеров составляет не менее 58 тысяч.

- Загрузка горных курортов сегодня составляет порядка 82 процентов, - сообщается в пресс-службе мэрии. - На праздничные дни, приуроченные к 23 Февраля, планируется более 90%.

Отдельно в мэрии отметили, что у россиян наблюдается высокий интерес к зимним видам отдыха. В среднем по городу на праздничные дни ожидается загрузка не менее 67%.